Москва, 24 октября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки отразили 11 атак противника на краснолиманском направлении. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 24 октября на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что бои шли в районе села Ямполовка в ДНР и посёлка Червоная Диброва в ЛНР. Атаковать российские подразделения пытались штурмовые группы 21-й, 31-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, у села Григоровка в ДНР нанесено огневое поражение 12-й бригаде украинского спецназа.

ВСУ потеряли на этом направлении убитыми и ранеными свыше 125 бойцов. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин и четырёх автомобилей, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября в Минобороны проинформировали об отражении 12 атак ВСУ на краснолиманском направлении за минувшие сутки. Противник потерял убитыми и ранеными до 480 бойцов.

Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ стали применять на этом направлении американские боеприпасы, изготовленные в этом году. Прежде ВСУ применяли при обстрелах ракеты, произведённые в 2019–2021 годах.