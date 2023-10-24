Москва, 24 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сбили за сутки два самолёта МиГ-29 ВСУ, заявил 24 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Coert van Breda

По его словам, два украинских самолёта были уничтожены средствами противовоздушной обороны в районах города Красноармейска ДНР и Канатово Кировоградской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Оленовка Днепропетровской области сбит учебно-боевой самолёт Л-39 воздушных сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Украинские самолёты ликвидировали в районах населённых пунктов Благодатное, Лозовое в Днепропетровской области, а также Чугуев в Харьковской области. Кроме того, украинский штурмовик сбили северо-западнее Донецка.