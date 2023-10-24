Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила свыше 400 объектов и ликвидировала многих членов ХАМАС. Об этом 24 октября сообщила Армия обороны Израиля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что за минувший день ЦАХАЛ поразила свыше 400 объектов и уничтожила нескольких командиров ХАМАС, а также многочисленных членов этого движения, которые готовили нападения.

Уточняется, что за минувшие сутки истребители израильской армии нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры и плацдармам ХАМАС.

Согласно заявлению, ЦАХАЛ нанесла удар по шахте оперативного туннеля ХАМАС, который обеспечивал движению быстрый доступ к береговой линии.

В пресс-службе пояснили, что ночью самолёты ЦАХАЛ нанесли удары по командным центрам ХАМАС и плацдармам этого движения в мечетях.

В результате удара были убиты заместители командиров батальонов Шати, Нусейрат и Фуркан.

Как передавало ИА Регнум, израильские военные опасаются возможности прекращения или отсрочки наземной операции в секторе Газа. В газете The Times of Israel предположили, что это может быть связано с освобождением заложников. В издании отметили, что освобождение 20 октября американок — матери и дочери — способствовало отсрочке наземной операции ЦАХАЛ.

Востоковед Артём Кирпичёнок считает, что наземная операция израильской армии в секторе Газа, равно как и отказ от неё, чреваты большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения.

Наземная операция изначально была под большим вопросом из-за того, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники. Кроме того, ЦАХАЛ продемонстрировала неготовность вести полномасштабные боевые действия. Она понесла большие потери в первый день конфликта, указал эксперт.

Власти Израиля заявили, что не станут передавать гуманитарную помощь в сектор Газа и будут препятствовать любым неконтролируемым поставкам помощи в Газу со стороны других стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США входят в число лидеров среди стран, вмешивающихся в палестино-израильский конфликт.

Президент США Джозеф Байден ранее попросил Конгресс страны выделить более 75 млрд долларов на военную помощь Украине и Израилю. Американские СМИ также сообщали, что Вашингтон начал перенаправлять в Израиль некоторые поставки, ранее предназначавшиеся Киеву. В Средиземное море направлены два американских авианосца.