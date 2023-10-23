Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь в сектор Газа Израиль передавать не намерен и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам помощи в Газу со стороны других стран. Такое заявление 23 октября сделала канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Haaretz.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Израиль не будет предоставлять никакую гуманитарную помощь сектору Газа и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам со стороны других стран», — цитирует издание отрывок из сообщения канцелярии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 21 октября Израиль заявил о продолжении полной блокады сектора Газа и готовности начать наземную операцию в этом анклаве. Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри указал, что вопрос о доставке гуманитарной помощи палестинцам решают на политическом уровне.

Если стороны достигнут соглашения, то это будет учтено, а до тех пор армия будет держать полную блокаду. Адри подчеркнул, что Газа не получает с израильской стороны ни воду, ни электричество, ни медикаменты.

В свою очередь, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил о пропуске партии гуманитарных грузов из Египта в южную часть сектора Газа через КПП «Рафах». Он подчеркнул, что Тель-Авив не допустит доставки помощи в северную часть анклава.