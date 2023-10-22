Вашингтон, 22 октября, 2023, 22:31 — ИА Регнум. США без каких-либо колебаний примут «соответствующие меры» в случае попыток со стороны расширить конфликт на Ближнем Востоке, заявил американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава Пентагона предостерег от подобных шагов. Он отметил, что США воспользуются своим «правом на самозащиту».

«Мы сохраняем за собой право на самозащиту и не будем колебаться в том, чтобы принять соответствующие меры», — сказал Остин.

При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты видят «перспективы значительной эскалации» в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее интернет-портал Axios написал о том, что власти США изучают возможность военного ответа в случае, если ливанская шиитская группировка «Хезболла» присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля.

21 октября Ллойд Остин объявил, что Вооружённые силы США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Кроме того, они планируют направить регион дополнительные дивизионы зенитных ракетных комплексов Patriot.

22 октября заявил, что бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американская армия истощена и испытывают нехватку кадров. Эксперт пояснил, что это произошло из-за бессмысленных оккупационных войн, которые ранее велись США.

По словам Макгрегор, по указанной причине в настоящее время у Соединённых Штатов нет возможности участвовать в каком-либо конфликте.