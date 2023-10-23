Москва, 23 октября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили за сутки 19 украинских беспилотников, сообщил 23 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

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Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 21 октября, российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива украинской армии на аэродроме в районе Кривого Рога.

За сутки в зоне спецоперации российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 118 районам скопления живой силы и военной техники украинской армии.