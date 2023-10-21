Москва, 21 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива украинской армии на аэродроме в районе Кривого Рога. Об этом 21 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Военный уточнил, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 118 районам скопления живой силы и военной техники украинской армии.

«Кроме того, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме «Долгинцево» уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 октября Конашенков заявил, что российская армия сбила за сутки украинские истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8, а также бомбардировщик Су-24 в районе Одессы. Он добавил, что силы ПВО перехватили за это время четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и ракету РСЗО HIMARS.

Позднее в этот же день военный рассказал, что ВС России за сутки уничтожили до 260 военных ВСУ на донецком направлении. Также были уничтожены четыре автомобиля, удары наносились у Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР.