Москва, 23 октября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель Кремля, комментируя журналистам угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса «закрыть Балтику для российских судов», напомнил, что данное заявление было сделано по следам ситуации с Balticconnector.

«Там, действительно, идет следствие. И он [Ринкевичс] как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения», — заявил Песков.

Он добавил, что в ответ хочется поинтересоваться у президента Латвии, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил, и кто заказал террористический акт на Балтике против «Северных потоков».

«На этот счёт господин президент [Латвии] предпочёл умолчать и ничего не говорить», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, глава правительства Финляндии Петтери Орпо 10 октября заявил о повреждении Balticconnector в финской экономической зоне. Орпо подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.

Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что финско-эстонский газопровод Balticconnector мог быть повреждён корабельным якорем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 октября заявил, что в контексте ранее осуществлённых атак на «Северный поток» сообщения о внешнем воздействии на финско-эстонский трубопровод звучат тревожно, Россия ждёт дополнительной информации по данному вопросу.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс 20 октября заявил, что Россия, весьма вероятно, окажется виновной в подрыве Balticconnector. В этом случае для российских судов закроют доступ в Балтийское море.

Президент России Владимир Путин по поводу обвинений в адрес России из-за повреждения Balticconnector сказал, что они абсурдны. Он подчеркнул, что такими обвинениями страны НАТО пытаются отвлечь внимание от совершённого странами Запада на «Северных потоках» 26 сентября прошлого года теракта.