В Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector
Песков: Россия не имеет никакого отношения к ЧП на газопроводе Balticconnector
Москва, 23 октября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, комментируя журналистам угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса «закрыть Балтику для российских судов», напомнил, что данное заявление было сделано по следам ситуации с Balticconnector.
«Там, действительно, идет следствие. И он [Ринкевичс] как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения», — заявил Песков.
Он добавил, что в ответ хочется поинтересоваться у президента Латвии, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил, и кто заказал террористический акт на Балтике против «Северных потоков».
«На этот счёт господин президент [Латвии] предпочёл умолчать и ничего не говорить», — добавил Песков.
Как передавало ИА Регнум, глава правительства Финляндии Петтери Орпо 10 октября заявил о повреждении Balticconnector в финской экономической зоне. Орпо подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.
Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что финско-эстонский газопровод Balticconnector мог быть повреждён корабельным якорем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 октября заявил, что в контексте ранее осуществлённых атак на «Северный поток» сообщения о внешнем воздействии на финско-эстонский трубопровод звучат тревожно, Россия ждёт дополнительной информации по данному вопросу.
Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс 20 октября заявил, что Россия, весьма вероятно, окажется виновной в подрыве Balticconnector. В этом случае для российских судов закроют доступ в Балтийское море.
Президент России Владимир Путин по поводу обвинений в адрес России из-за повреждения Balticconnector сказал, что они абсурдны. Он подчеркнул, что такими обвинениями страны НАТО пытаются отвлечь внимание от совершённого странами Запада на «Северных потоках» 26 сентября прошлого года теракта.