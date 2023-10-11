Москва, 11 октября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. В контексте ранее осуществлённых атак на «Северный поток» сообщения о внешнем воздействии на финско-эстонский трубопровод звучат тревожно, заявил журналистам 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

IMAGO Mikko Stig/Global Look Press

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о повреждении газопровода Balticconnector. Орпо 10 октября рассказал, что газопровод получил в экономической зоне Финляндии повреждения, которые не могли возникнуть из-за естественных причин, и добавил, что власти страны начали расследование.

9 октября подводный газопровод временно перекрыли из-за опасения утечки после того, как и финский, и эстонский операторы газотранспортной системы зафиксировали падение давления в трубе.

Строительство данного газопровода было завершено в 2019 году. Он соединил эстонские и финские газовые сети и предоставил Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

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