Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. В Израиле пообещали «стереть Иран с лица земли», если «Хезболла» в Ливане откроет фронт против израильтян. Заявление сделал министр экономики Ниру Баркату в воскресном интервью The Mail.

Marwan Naamani/Global Look Press Солдаты «Хезболлы»

«План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль на всех фронтах. Если мы обнаружим, что они намерены атаковать Израиль, мы не просто нанесем ответный удар по этим фронтам, но и нанесем удар по «голове змеи», то есть Ирану», — подчеркнул израильский министр.

Также Баркат сделал предупреждение, что «аятоллы в Иране не будут спать спокойно по ночам». По его словам, израильская сторона собирается убедиться, что Иран заплатят высокую цену, если, на севере Израиля будет открыт второй фронт.

Помимо этого, министр указал на сектор Газа, обращаясь к Ирану и «Хезболле», отметив, что «с вами поступят так же, если вы нападёте».

Также в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляли, что «Хезболла» может втянуть Ливан в конфликт с еврейским государством. Пресс-секретарь военного ведомства пресс-секретарь в резерве Джонатан Конрикус отметил, что Ливан в этом случае ничего не приобретёт, но может многое потерять.

16 октября Управление по ЧС минобороны и ЦАХАЛ объявили о начале эвакуации жителей севера Израиля, проживающих на расстоянии до двух километров от границы с Ливаном. программу одобрил министр обороны Йоав Галант.

С 7 октября началось обострение давнего противостояния палестинцев и израильтян. Тогда палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля и захватило несколько его населённых пунктов. ЦАХАЛ в ответ нанес удары по сектору Газа и восстановил контроль над прилегающими к анклаву городами. Ливанское шиитское движение «Хезболла» пообещало вступить в конфликт, если израильские военные начнут наземную операцию в Газе. При этом «Хезболла» и Израиль практически ежедневно обмениваются ударами на границе. Израиль полагает, что обострение конфликта в целом выгодно Ирану и именно Тегеран оказывает влияние на пропалестинские группировки в регионе. При этом Иран отмечал, что не имеет отношения к атаке ХАМАС. В то же время Вашингтон также признал отсутствие каких-либо свидетельств причастности Ирана к обострению.