Херсон, 22 октября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В Херсонской области сбили три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сообщил 22 октября губернатор Владимир Сальдо.

«Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеских ракеты, летевшие в Крым», — написал губернатор в Telegram-канале.

Губернатор Херсонской области вечером 20 октября заявил о крупной ракетной атаке ВСУ на Крым и Приазовье. Он сообщил, что украинские военные выпустили не менее 10–15 снарядов, в том числе переделанных С-200. Сальдо при этом уточнил, что над территорией Херсонской области сбили пять ракет.

Губернатор в тот же день сообщил, что три украинские ракеты система ПВО сбила в Каховском и две в Геническом округе.