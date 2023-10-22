Севастополь, 22 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. На территории Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом 22 октября сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сообщил Развожаев.

Он добавил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные используют табельные средства маскировки. Для людей этот дым безопасен, несмотря на неприятный запах.

Развожаев 20 октября заявил о срыве ракетной атаки на российскую территорию. Силы ПВО уничтожили ракету в Севастополе в районе посёлка Любимовка.

Вечером 18 октября губернатор сообщил, что в районе Кара-Кобы российские силы ПВО сбили ракету. Её боевая часть сдетонировала, упав на поле, люди и объекты инфраструктуры не пострадали.