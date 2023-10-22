Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ и станцию РЭБ в Харьковской области
Москва, 22 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные в ходе проведения спецоперации уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов украинских военных. Об этом 22 октября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Военный уточнил, что объект ликвидировали у села Огурцово в Харьковской области.
«Уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Огурцово Харьковской области», ― доложил Конашенков.
Кроме того, российские подразделения уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.
Также в районе Подлимана поразили узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 21 октября, российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива украинской армии на аэродроме в районе Кривого Рога.
За сутки в зоне спецоперации российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 118 районам скопления живой силы и военной техники украинской армии.
Ещё один полевой склад боеприпасов ВСУ российские военные уничтожили в районе Первомайское в ДНР. Удар по украинскому объекту нанесли военные российской группировки «Центр» на краснолиманском направлении. Они отразили за сутки десять атак ВСУ и нанесли поражение украинской армии в районе села Ямполовка в Лиманском районе ДНР.
22 октября военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили украинских военных, пробиравшихся к Артёмовску. Несколько групп бойцов Вооружённых сил Украины, которые двигались по лесопосадке к окраинам города, обнаружили в ходе разведки беспилотниками. Огонь по ним открыл расчёт 30-мм автоматического станкового гранатомёта АГС-17 «Пламя».