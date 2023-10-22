Москва, 22 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные в ходе проведения спецоперации уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов украинских военных. Об этом 22 октября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Военный уточнил, что объект ликвидировали у села Огурцово в Харьковской области.

«Уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Огурцово Харьковской области», ― доложил Конашенков.

Кроме того, российские подразделения уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.

Также в районе Подлимана поразили узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 21 октября, российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива украинской армии на аэродроме в районе Кривого Рога.

За сутки в зоне спецоперации российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 118 районам скопления живой силы и военной техники украинской армии.

Ещё один полевой склад боеприпасов ВСУ российские военные уничтожили в районе Первомайское в ДНР. Удар по украинскому объекту нанесли военные российской группировки «Центр» на краснолиманском направлении. Они отразили за сутки десять атак ВСУ и нанесли поражение украинской армии в районе села Ямполовка в Лиманском районе ДНР.

22 октября военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили украинских военных, пробиравшихся к Артёмовску. Несколько групп бойцов Вооружённых сил Украины, которые двигались по лесопосадке к окраинам города, обнаружили в ходе разведки беспилотниками. Огонь по ним открыл расчёт 30-мм автоматического станкового гранатомёта АГС-17 «Пламя».