Москва, 22 октября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили украинских военных, пробиравшихся к Артёмовску. Об этом 22 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Кадр из видео

Несколько групп бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые двигались по лесопосадке к окраинам города, обнаружили в ходе разведки беспилотниками.

«Огонь по боевикам открыл расчёт 30-мм автоматического станкового гранатомёта АГС-17 «Пламя», находившийся в одной из многоэтажек на северо-западной окраине Артёмовска», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Продвижение украинских военных остановили. Уцелевшие украинские военнослужащие бежали, бросив убитых и раненых, добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 октября советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные в зоне спецоперации развивают успех по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, продвижение вперёд идёт уже несколько недель.

Так складывается ситуация на купянском направлении, где у российских военных успех был ещё раньше, отметил советник главы республики. Также Гагин упомянул артёмовское направление, где сейчас российские военные имеют серьёзный успех.

Российские десантники 14 октября уничтожили дроном пехоту ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже на артёмовском направлении. Двух украинских боевиков заметил оператор FPV-дрона, они пытались укрыться в блиндаже опорного пункта.