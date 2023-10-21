Донецк, 21 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Первомайское в ДНР российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщил 21 октября на брифинге официальный представитель Миноброны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Удар по украинскому объекту нанесли военные российской группировки «Центр» на краснолиманском направлении. Они отразили за сутки десять атак ВСУ и нанесли поражение украинской армии в районе села Ямполовка в Лиманском районе ДНР.

«Кроме того, в районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

На этом направлении украинские военные потеряли за сутки до 100 человек. Также российские военные уничтожили две боевые бронемашины, два автомобиля и гаубицу Д-30.

В группировке «Центр» 21 октября сообщили, что на краснолиманском направлении нанесли удары по дислокациям ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. За сутки российские военные уничтожили на этом направлении более 255 украинских военных.

На донецком направлении за сутки российские военные уничтожили до 260 военных ВСУ. Они наносили удары по ВСУ на территории ДНР в районе сёл Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка.