Брюссель, 15 февраля, 2023, 02:33 — ИА Регнум. С 15 февраля в Евросоюзе при определённых условиях могут запускаться ограничения цен на газ из России. «Потолок» стоимости топлива будет динамическим, и предполагается его автоматическое отключение в случае, если цена топлива не будет превышать €180 за МВт•ч (около €1,85 тыс. за 1 тыс. кубометров).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Показателем будет цена газа на хабе TTF в Нидерландах, оцениваться будет стоимость в течение трёх дней. Лимиты вводятся на один год. Действие механизма могут продлить после оценки его работы в конце 2023 года.

Для введения потолка цен должно быть соблюдено ещё одно условие: если разница цен на TTF и средней стоимости СПГ превысит €35. В этом случае и в результате превышения оплаты за МВт•ч в размере €180 будет активизироваться запрет сделок на покупку топлива. Если это случится, то действие потолка цен будет фиксироваться в течение не менее 20 дней при условии сохранения высокой стоимости топлива. В противном случае механизм автоматически перестанет действовать в течение трёх дней.

Как сообщало ИА REGNUM, динамический потолок цен на газ был установлен на заседании Совета ЕС 22 декабря 2022 года. С таким решением согласились министры энергетики страны Европы.