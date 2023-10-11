Москва, 11 октября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. В ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» президент России Владимир Путин, говоря о политике Евросоюза в энергетике, напомнил о поговорке «не копай другому яму», отметив, что европейцы попали в эту яму.

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин

«У нас есть поговорочка такая: «не копай другому яму, сам в неё попадёшь». Вот они и попали в эту яму», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия не сокращает подачу газа, а европейцы сами отказываются от российских энергоресурсов. В качестве примеров глава государства привёл газопроводы через Украину и Польшу.

Путин напомнил, что Украина закрыла один из двух маршрутов газа в Европу, а Польша перекрыли газопровод «Ямал — Европа». При этом Европа, которая потребляла российский газ, ничего не предприняла в связи с этим.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что страны Евросоюза пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате чего вся их экономика находится на нулевой отметке. Он напомнил, что страны ЕС ввели ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, установили так называемые потолки цен на российские нефть и газ. В итоге теперь они переплачивают за поставки энергоносителей, подчеркнул российский лидер.