Брюссель, 16 октября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Газовые хранилища в Европейском союзе заполнены на 97,89%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Иван Шилов ИА Регнум

Этот показатель максимальный за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд зафиксировали 28 октября 2019 года — 97,84%.

На сегодня в подземные хранилища газа Европы закачано 107,75 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом ПХГ на целевые 90% к отопительному сезону ещё в середине августа.

Как сообщало ИА Регнум, страны Европы начали использовать ПХГ Украины для хранения излишков своего природного газа. По данным агентства Reuters, таким образом они пытаются закупить максимальный объём голубого топлива по низкой цене, чтобы потом заработать на его подорожании в зимний период.

В середине июля директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве Вадим Понкратов заявил, что Евросоюзу действительно удалось обеспечить заполнение собственных газовых хранилищ темпами выше средних при снижении зависимости от поставок российского газа. Однако это было достигнуто ценой деиндустриализации ведущих европейских экономик, потерей целых отраслей и снижением уровня жизни граждан.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна хорошо подготовилась к предстоящему зимнему сезону благодаря продолжающимся поставкам российских энергоресурсов.

Президент РФ Владимир Путин 13 октября заявил, что руководство Молдавии делало заявления об отказе от российского газа, но в реальности эта страна продолжает его получать. При этом, по его словам, проблем с оплатой за поставленное голубое топливо нет.

Путин заявил, что страны Евросоюза пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате чего вся их экономика находится на нулевой отметке. Он напомнил, что страны ЕС ввели ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, установили так называемые потолки цен на российские нефть и газ. В итоге теперь они переплачивают за поставки энергоносителей, подчеркнул российский лидер.