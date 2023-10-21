Москва, 21 октября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Компания Google, скорее всего, выполнит требование Киева «дерусифицировать» поисковик, а также отключит рекомендательные алгоритмы для русскоязычного контента в YouTube для украинцев, но это не поможет в борьбе с русским языком на территории Украины, заявил 21 октября в своём Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.

Carlos Luna

Он прокомментировал встречу жены украинского лидера Елены Зеленской с представителями Google. Она потребовала отображать российский Крым как территорию Украины, а также призвала убрать для украинцев возможность запрашивать информацию на русском языке.

«Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь», — написал Горелкин.

Он назвал действия Киева информационным террором в отношении собственных граждан и продолжением политики, которую проводят на Украине уже два десятилетия. Депутат напомнил, как украинские власти убирали русский язык из документов, а потом — из культуры и СМИ, из образования.

«Но всё тщетно: многие жители Украины продолжают говорить по-русски и переходить на суржик решительно отказываются», — добавил Горелкин.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла обращение Зеленской к Google. Российский дипломат напомнила про скандал, когда уволенная из нью-йоркского бутика Cartier продавщица рассказала, что жена главы Украины купила там украшений на $1,1 млн. Захарова поинтересовалась, не хочет ли Зеленская признания бутиков украинскими.

При этом на Украине продолжается борьба с русским языком. Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень 11 октября потребовал от телеканалов прекратить случаи употребления русской речи в эфире. Он заявил, что эта практика продолжается на основных каналах, в том числе в программах Национальной общественной телерадиокомпании Украины.