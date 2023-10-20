Москва, 20 октября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на просьбу первой леди Елены Зеленской к представителям компании Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

ТАСС/ Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Press Wire

«А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее состоялась встреча Зеленской с представителями Google. На ней супруга главы киевского режима пожаловалась, что при запросе из России Крым — российский, а из Европы отмечается как спорная территория.

Помимо этого, Зеленская попросила «дерусифицировать» поисковую выдачу Google для пользователей на Украине, в настройках YouTube «отсоединить» Украину от географической принадлежности к Содружеству Независимых Государств (СНГ), а также изменить на европейскую и украинскую выдачу российских рекомендаций и контента для украинских IP-адресов.

Крым стал частью России в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором почти 97% избирателей республики выступили за воссоединение с Россией. Затем в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин назвал правильным решение о воссоединении России и Крыма.

Власти Украины в 2015 году приняли закон о декоммунизации и «дерусификации». В соответствии с правовой нормой в стране активизировали борьбу с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. Помимо этого, в сентябре 2023 года на Украине разрешили писать слова «Россия», «Российская Федерация» и «Москва» с маленькой буквы в неофициальных текстах.