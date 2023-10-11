Киев, 11 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Языковой «омбудсмен» Украины Тарас Кремень призвал руководителей телеканалов страны прекратить практику «украино-русского двуязычия в эфирах», передаёт 11 октября «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Обращение Кременя было адресовано к основным телеканалам Украины — «Рада», «24 канал», «5 канал», «Прямой», «Эспрессо», «Мы — Украина», Национальной общественной телерадиокомпании Украины, «1+1» и «Интер».

В материале отмечено, что примеров использования русского языка в телеэфире «омбудсмен» не привёл и имел в виду, вероятно, высказывания гостей эфира на русском языке.

С июля 2024 года в соответствие с законом «О медиа» русский язык в украинских телеэфирах нужно будет дублировать или переозвучивать, а Кремень рекомендовал начать это делать раньше срока, отметили авторы.

По данным исследования, проведённого в 2020 году украинским Центром контент-анализа «Пространство свободы», 84% сообщений в социальных сетях на Украине написаны на русском языке, а в персональных аккаунтах пользователей на русском языке написаны 93% личных сообщений. Эти данные совпадают с результатами исследованием американской социологической компании Gallup, эксперты которой в 2008 году установили, что для 83% жителей Украины родным является русский язык.

Власти Украины истребляли русскую культуру в новых регионах России, когда они были под контролем Киева, заявил в октябре 2023 года во время беседы с финалистами конкурса «Учитель года» президент России Владимир Путин. На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей истреблялась русская культура, язык и литература, сказал президент.