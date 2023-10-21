Москва, 21 октября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции российские военные за сутки уничтожили до 260 украинских военных на донецком направлении. Об этом в ходе брифинга 21 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля», ― уточнил военный.

Удары по живой силе и военной технике противника российские силы нанесли в районе Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 американского производства и боевую машину РСЗО «Град».

Как сообщало ИА Регнум, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в течение последних недель российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта. В частности, по его словам, речь идёт о купянском направлении, на котором ВС России успешно продвигались ранее, артёмовском направлении, где давно шли интенсивные военные действия, и сейчас российская армия достигла серьёзного успеха.

Советник главы ДНР добавил, что продвижение также наблюдается и на донецком участке линии боевого соприкосновения.

По информации Минобороны, более выгодные позиции российские войска заняли и на южнодонецком направлении. 20 октября ВС России отразили в районах Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР две атаки штурмовых отрядов бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. За неделю украинская армия на этом направлении потеряла свыше 1010 военных.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС России наступают и уничтожили практически всю технику украинской армии. По словам эксперта, СМИ Запада лгут о ситуации в зоне боевых действий, потому что на самом деле российские военные побеждают в конфликте.