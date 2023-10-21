Вашингтон, 21 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России наступают и уничтожили практически всю технику украинской армии. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью U. S. Tour of Duty.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«У России много техники, а у Украины практически ничего не осталось, потому что её уничтожили», — сказал он.

По словам эксперта, СМИ Запада лгут о ситуации в зоне боевых действий, потому что на самом российские военные побеждают в конфликте.

«Однажды вы проснётесь и увидите российский флаг над Киевом. А люди, которые смотрят западные СМИ будут спрашивать: как же так, Россия же каждый день проигрывала?», — уточнил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября экс-Сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС России переходят в наступление на фоне накапливания всё большего количества проблем у Киева. Он уточнил, что на военной помощи Запада Украине отразится ближневосточная ситуация, так как США переключат своё внимание на Израиль.

Советник главы ДНР Ян Гагин 21 октября заявил, что российские военные в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта. Он особо выделил купянское и артёмовское направления, а также донецкий участок фронта. По словам Гагина, продвижение армии активно поддерживают артиллерия и авиация.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что Вооружённые силы России чувствуют себя уверенно в зоне спецоперации и продвигаются на различных участках её проведения. Глава государства добавил, что российские войска улучшили свои позиции на 12 участках фронта.