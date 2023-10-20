Москва, 20 октября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Российские войска в ходе спецоперации заняли более выгодные позиции на южнодонецком направлении. Об этом 20 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На южнодонецком направлении российские подразделения <…> отразили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны», ― доложил военный.

Атаковать позиции российских сил украинские военные пытались в районах Угледара, Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики.

В ходе боёв за прошедшую неделю украинская армия на этом направлении потеряла свыше 1010 военных. Кроме того, Вооружённые силы России уничтожили девять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 14 по 20 октября на купянском направлении потери ВСУ превысили 995 военнослужащих. Также украинская армия лишилась десяти танков и 27 боевых бронированных машин.

На краснолиманском направлении ВС России уничтожили свыше 940 украинских военнослужащих, на донецком ― более 2065 бойцов.

За последние сутки 18 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь истребителей МиГ-29 украинской армии.

Днём ранее подразделения российской армии на южнодонецком направлении уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ. Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, находившихся возле Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в ДНР.