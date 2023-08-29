Москва, 29 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Об этом 29 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

President.gov.ua ПКР «Нептун»

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты HARM», — сказал Конашенков.

Он также добавил, что за сутки уничтожены 27 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Кирилловка, Зайцево (ДНР), Шипиловка, Кременная, Софиевка, Житловка, Залиман (ЛНР), Мирное и Нестерянка Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа Конашенков сообщил, что средства ПВО России перехватили три управляемые бомбы JDAM и один реактивный снаряд HIMARS. Также были уничтожены 27 украинских беспилотников. Кроме того, ВМФ России ночью нанёс групповой удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ, цель достигнута, объект поражён.