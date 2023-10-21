Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров на Ближний Восток
Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров на Ближний Восток
Москва, 21 октября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Российским туроператорам посоветовали воздержаться от продажи туров в страны Ближнего Востока до нормализации обстановки. Такие рекомендации дало Министерство экономического развития. Об этом 21 октября сообщили на сайте ведомства.
«Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории», ― говорится в сообщении министерства.
Россиянам в свою очередь рекомендовали воздержаться от поездок в упомянутые страны в туристических целях до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Как сообщало ИА Регнум, новый виток обострения палестино-израильского конфликта начался 7 октября, после того, как палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь нанесла ответные удары по сектору Газа.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов 11 октября заявил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами.
Росавиация 12 октября открыла горячую линию для информирования граждан России, желающих улететь из Израиля. В службе также отметили, что российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают полёты в Израиль и из него. Из Тель-Авива можно улететь в Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи и Москву.
В настоящее время российские представительства готовят списки желающих уехать из сектора Газа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что много, возможно, больше тысячи, сограждан находятся в секторе Газа.
По данным МИД России, после обострения палестино-израильского конфликта из Израиля в Россию прибыли почти 6 тыс. человек.