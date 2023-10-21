Москва, 21 октября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Российским туроператорам посоветовали воздержаться от продажи туров в страны Ближнего Востока до нормализации обстановки. Такие рекомендации дало Министерство экономического развития. Об этом 21 октября сообщили на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории», ― говорится в сообщении министерства.

Россиянам в свою очередь рекомендовали воздержаться от поездок в упомянутые страны в туристических целях до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Как сообщало ИА Регнум, новый виток обострения палестино-израильского конфликта начался 7 октября, после того, как палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь нанесла ответные удары по сектору Газа.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов 11 октября заявил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами.

Росавиация 12 октября открыла горячую линию для информирования граждан России, желающих улететь из Израиля. В службе также отметили, что российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают полёты в Израиль и из него. Из Тель-Авива можно улететь в Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи и Москву.

В настоящее время российские представительства готовят списки желающих уехать из сектора Газа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что много, возможно, больше тысячи, сограждан находятся в секторе Газа.

По данным МИД России, после обострения палестино-израильского конфликта из Израиля в Россию прибыли почти 6 тыс. человек.