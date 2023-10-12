Москва, 12 октября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Росавиация открыла горячую линию для информирования граждан России, желающих улететь из Израиля, сообщила пресс-служба организации 12 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

Все заинтересованные могут обращаться по номеру телефона +7 (800) 200-40-01.

В службе также отметили, что российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают полёты в Израиль и из него. Из Тель-Авива можно улететь в Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи и Москву. Авиакомпании также открыли собственные горячие линии для обращений граждан.

«В случае задержки рейсов перевозчики получили указания по неукоснительному соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам всех необходимых услуг», — сказано в сообщении Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами.

В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с дипломатами. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что граждане России, находящиеся в Израиле, могут покинуть страну с помощью регулярных авиарейсов, а вопрос об эвакуации сограждан из Палестины прорабатывается.

Радикальное палестинское движение ХАМАС 7 октября провело ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1200 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами. Армия Израиля 12 октября также нанесла и удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, сообщает сирийское агентство SANA.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.