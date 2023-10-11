Москва, 11 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки, стоит покинуть страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами, заявил 11 октября посол РФ Анатолий Викторов.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

В посольстве готовы к возможной эвакуации, но пока не видят в ней необходимости, отметил также посол.

«Все сотрудники (посольства. — Прим. ред.) живы-здоровы, слава Богу. Разумеется, в состоянии готовности к эвакуационным мероприятиям, которые пока, на сегодняшний момент, для сотрудников посольства и других учреждений не просматриваются», — сказал Викторов в ходе дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения конфликта в Израиле.

В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с дипломатами. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что граждане России, находящиеся в Израиле, могут покинуть страну с помощью регулярных авиарейсов, а вопрос об эвакуации сограждан из Палестины прорабатывается.

В результате атак ХАМАС в Израиле погибли четверо граждан России, шесть человек пропали без вести, сообщали ранее в посольстве РФ. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых ими в плен в Израиле — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. В РФ проверяют эту информацию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1200 человек, в секторе Газа — более 1000 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами.

Операции по освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС, скорее всего, не будет, израильские силовики сосредоточатся на уничтожении этой организации, отметил ранее в беседе с ИА Регнум экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший член дипломатического представительства Израиля в Москве Алекс Векслер.