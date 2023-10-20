Москва, 20 октября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. После обострения палестино-израильского конфликта из Израиля в Россию прибыли почти 6 тыс. человек. Об этом 20 октября сообщили в Министерстве иностранных дел России.

РИА Новости/Александр Кряжев

В заявлении по ситуации на Ближнем Востоке, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, добавили, что возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются.

«Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тыс. человек», — добавили в МИД.

В министерстве также порекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. Всем находящимся в этих местах посоветовали избегать районов с повышенным риском, следить за сообщениями российских представительств и рекомендациями местных властей.

В МИД также заявили о продолжающейся работе с властями Египта и Израиля по обеспечению эвакуации граждан России, оказавшихся в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, новый виток обострения палестино-израильского конфликта начался 7 октября, после того как палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь нанесла ответные удары по сектору Газа. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что граждане России, находящиеся в Израиле, могут покинуть эту страну, поскольку авиарейсы продолжают выполняться, а вопрос эвакуации россиян из Палестины прорабатывается.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов 11 октября заявил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами.

Росавиация 12 октября открыла горячую линию для информирования граждан России, желающих улететь из Израиля. В службе также отметили, что российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают полёты в Израиль и из него. Из Тель-Авива можно улететь в Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи и Москву.

В настоящее времяроссийские представительства готовят списки желающих уехать из сектора Газа. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские дипломаты прилагают максимум усилий. Официальный представитель Кремля подтвердил, что много, возможно, больше тысячи, сограждан находятся в секторе Газа.