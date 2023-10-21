Лондон, 21 октября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Поставленные Киеву Вашингтоном американские дальнобойные ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер Вооружённых сил России. Об этом 21 октября написала британское издание Spectator.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель», — говорится в статье.

Автор материала уточнил, что в ходе боевых действий российские военные показали способность адаптироваться к любому виду оружия, поставляемого Киеву Западом, — от ракет с большим радиусом действия до морских дронов.

Наращивание западной военной помощи и новая поставка ракет Украине не отразятся на ходе конфликта, а украинская армия провалила контрнаступление и получила тяжёлый удар, отмечается в публикации.

«Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось», — заключается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в Верховной раде 17 октября заявили, что американские ракеты ATACMS уже находятся на Украине и ВСУ уже применили их против российских объектов.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал большой ошибкой США передачу Киеву ракет. Он добавил, что российские войска смогут отражать атаки ракет ATACMS.

Командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля 19 октября заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) смогут противостоять ракетам ATACMS. По его словам, для этого нужно изучить особенности этих американских снарядов.

Замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев 20 октября заявил, что поставка США Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS говорит о стремлении Вашингтона к эскалации украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что эти враждебные по отношению к России действия Вашингтона не повлияют на ситуацию в зоне СВО.