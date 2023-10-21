Рамалла , 21 октября, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Ближневосточное агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) планирует в экстренном порядке эвакуировать пять приютов для перемещенных жителей анклава после соответствующих требований Израиля, сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на организацию.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

Указанные учреждения находятся в зданиях школ, которые были переделаны под приём беженцев. При этом в БАПОР выразили сожаление в связи с позицией израильской стороны.

В агентстве отметили, что организация больше не может обеспечивать безопасность для своей инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения в Газе передал, что более 4000 человек погибли в палестинском анклаве с начала недавнего обострения конфликта с Палестиной. Среди них оказалось более 1600 детей.

20 октября израильский министр обороны Йоав Галант объявил, что армия еврейского государства собирается нанести авиаудары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в Газе. По его словам, это станет первой фазой трехэтапной военной операции израильских войск.

Президент США Джо Байден провёл разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и в процессе беседы подтвердил право еврейского государства на самооборону. Вместе с тем глава Белого дома отметил необходимость соблюдения «законов войны», включая защиту мирных жителей палестинцев.

19 октября Пентагон проинформировал, что США ежедневно осуществляют поставки военной помощи Израилю, в которые входят высокоточные боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии.

20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские дипломаты готовят списки граждан России, желающих покинуть сектор Газа. Он уточнил, что на территории анклава могут находиться больше тысячи российских подданных.