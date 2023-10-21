БАПОР срочно эвакуирует приюты в секторе Газа из-за требований Израиля
Sky News Arabiya: БАПОР срочно эвакуирует пять приютов в Газе из-за Израиля
Рамалла , 21 октября, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Ближневосточное агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) планирует в экстренном порядке эвакуировать пять приютов для перемещенных жителей анклава после соответствующих требований Израиля, сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на организацию.
Указанные учреждения находятся в зданиях школ, которые были переделаны под приём беженцев. При этом в БАПОР выразили сожаление в связи с позицией израильской стороны.
В агентстве отметили, что организация больше не может обеспечивать безопасность для своей инфраструктуры.
Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения в Газе передал, что более 4000 человек погибли в палестинском анклаве с начала недавнего обострения конфликта с Палестиной. Среди них оказалось более 1600 детей.
20 октября израильский министр обороны Йоав Галант объявил, что армия еврейского государства собирается нанести авиаудары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в Газе. По его словам, это станет первой фазой трехэтапной военной операции израильских войск.
Президент США Джо Байден провёл разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и в процессе беседы подтвердил право еврейского государства на самооборону. Вместе с тем глава Белого дома отметил необходимость соблюдения «законов войны», включая защиту мирных жителей палестинцев.
19 октября Пентагон проинформировал, что США ежедневно осуществляют поставки военной помощи Израилю, в которые входят высокоточные боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии.
20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские дипломаты готовят списки граждан России, желающих покинуть сектор Газа. Он уточнил, что на территории анклава могут находиться больше тысячи российских подданных.