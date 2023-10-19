Вашингтон, 20 октября, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Поставки военной помощи из Соединённых Штатов Америки в Израиль осуществляются ежедневно и включают в себя высокоточные боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Помощь состоит из средств, запрошенных Израилем, в том числе высокоточные боеприпасы, такие как JDAM, SBD, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и другие категории критически значимого венного имущества», — сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.

По его словам, поставки военной помощи Израилю Соединённые Штаты Америки начали осуществлять на прошлой неделе. Он подчеркнул, что они продолжают поступать в ежедневном режиме.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заверил журналистов в том, что Вашингтону хватит сил не только на помощь Украине, но и Израилю, а также союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что Белый дом будет обеспечивать помощь одновременно.