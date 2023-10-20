Вашингтон, 21 октября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил право Тель-Авива на самооборону, при этом подчеркнув необходимость соблюдения «законов войны», в том числе защиту мирных жителей Газы. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент подтвердил поддержку со стороны США права Израиля на оборону и обязанности обеспечивать безопасность своих границ… Подчеркнул при этом важность защиты гражданского населения в Газе», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в рамках очередного телефонного разговора лидеры государств обсудили возможность поставок гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа, а также продолжение работы над освобождением удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября президент США Джо Байден по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты Америки всегда будут на стороне Израиля. Утром того же дня американский лидер прибыл с визитом в Тель-Авив, приземлившись в аэропорту Бен-Гурион.