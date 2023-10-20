Рамалла , 20 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Число погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре превысило 4000 человек, сообщил 20 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения в Газе.

«В результате нападений Израиля на сектор Газа погибло 4137 человек, в том числе 1661 ребенок», — сказал на брифинге представитель министерства здравоохранения Газы.

Помимо этого, ранения получили 13 260 человек. Ещё более 4000 палестинцев числятся пропавшими без вести.

В минздраве Палестины добавили, что не менее семи медицинских учреждений в секторе Газа выведены из строя.

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