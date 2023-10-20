Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что по боевикам ХАМАС его армия нанесет авиаудары. Галант провел в Тель-Авиве совещание с комитетами Кнессета по международным отношениям и обороне. Его заявление приводит The Times of Israel.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

По словам Галанта, это нынешний этап в военных операциях Израиля. Всего таких этапов три. Второй этап подразумевает продолжение боевых действий, но с меньшей интенсивностью, поскольку войска будут «уничтожать очаги сопротивления».

Третий подразумевает создание «нового режима безопасности в секторе Газа», снятие ответственности с Израиля за повседневную жизнь там и «создание новой безопасной реальности для граждан Израиля и жителей района вокруг Газы». Также Галант раскрыл суть первого этапа. Он заключается в маневрах на земле после нанесенных авиаударов, чтобы уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре для победы и уничтожения ХАМАС.

Издание Bloomberg сообщало, что под давлением США власти Израиля изменили свои планы по операции в Газе. Анонимные высокопоставленные чиновники сообщили, что роль и влияние США в войне против ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября. Тогда палестинцы атаковали Израиль тысячами ракет. Были захвачены несколько населенных пунктов Израиля. Данную операцию против еврейского государства они назвали «Потоп Аль-Аксы».

Израиль начал проводить ответную операцию под названием «Железные мечи». Под контроль были взяты все населенные пункты у сектора Газа. Израильская армия стала наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы.