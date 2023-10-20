Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленного разработчика стратегического оружия движения ХАМАС Махмуда Сабиха. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба армии.

«ЦАХАЛ ликвидировала высокопоставленного члена подразделения ХАМАС по разработке стратегического оружия», — говорится в сообщении.

По информации израильской стороны, убитый руководил подразделением в отделе проектов и развития и содействовал сбору данных о производстве оружия и беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира противотанкового ракетного комплекса в ХАМАС, боевика военно-морских сил движения и «торговца оружием» причастного к атакам на Израиль.

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. 20 октября министр обороны страны Йоав Галант заявил, что армия нанесёт новые удары по объектам ХАМАС. Он также сообщил, что продолжается первый этап военной операции, при втором интенсивность обстрелов планируется снизить.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 октября назвал происходящее на Ближнем Востоке безумием, поощряемым Западом. Он призвал Израиль остановить удары по гражданским объектом в секторе Газа и обвинил Тель-Авив в геноциде.

Президент России Владимир Путин 13 октября отметил, что Израиль жестоко отвечает на беспрецедентную атаку ХАМАС, подобной которой никогда не было. При этом он призвал, несмотря на ожесточение, думать о мирных жителях.