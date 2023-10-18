Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Израильские военные смогли ликвидировать командира противотанкового ракетного комплекса палестинского движения ХАМАС. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

ТАСС/ Ilia Yefimovich/dpa

«ЦАХАЛ уничтожил двух террористов ХАМАС: Мухаммада Авдаллу, командира противотанкового ракетного комплекса бригады «Город Газа» террористической организации ХАМАС, а также Акрама Хиджази, террориста из военно-морских сил ХАМАС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также израильская армия уничтожила «торговца оружием», являвшегося ответственным за руководство атаками ХАМАС на Израиль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 октября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что армия Израиля несколько последних дней продолжала нанесение ударов по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа. Также авиация ЦАХАЛ произвела удары по оперативным командным центрам, ряду плацдармов, противотанковым ракетам и ракетным установкам, а также военной инфраструктуре, которая расположена поверх туннелей движения.

Ранее в этот же день израильские военные заявили об ударах, нанесённых по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Под огонь ЦАХАЛ попали наблюдательный пункт и объекты военной инфраструктуры движения.