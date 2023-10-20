Анкара, 20 октября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Ближний Восток нужно спасать от безумия, которое поощряет Запад, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении, опубликованном 20 октября в соцсети X (бывшая Twitter).

«Регион необходимо как можно скорее спасти от этого безумия, поощряемого западными странами и легитимизируемого западными СМИ», — написал он.

Эрдоган обвинил Израиль в геноциде и нежелании исправлять сделанные ошибки, отметив, что в секторе Газа бомбят школы, больницы мечети и церкви. Он призвал Тель-Авив не расширять атаки на мирное население.

Турецкий лидер также призвал государства и международные организации поддержать инициативы, которые позволят прекратить боевые действия в Газе. Президент подчеркнул, что Турция продолжит вносить вклад в урегулирование ситуации в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 18 октября заявил, что ряд членов Совбеза ООН затягивают принятие мирной резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что РФ предложил документ, в котором были конкретные неотложные меры, которые позволили бы избежать новых жертв, но его не приняли. Небензя подчеркнул, что в резолюции не было политических оценок и даже упоминания сторон конфликта.

При этом Израиль в ответ на нападение боевиков ХАМАС, организованного 7 октября, продолжает наносить удары по территории сектора Газа. В ночь на 20 октября в палестинском анклаве обстреляли православную церковь Святого Порфирия. В МВД сектора Газа обвинили израильскую армию. От атаки несколько человек получили ранения.