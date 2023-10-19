Будапешт, 19 октября, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Критика со стороны премьер-министра Эстонии Каи Каллас в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана из-за его встречи с президентом России Владимиром Путиным является «лицемерием в кубе», написал на своей странице в социальных сетях венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Ранее лидеры РФ и Венгрии провели встречу на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Каллас заявила, что ей было «очень-очень неприятно» видеть фотографии, на которых российский президент и венгерский премьер-министр пожимают друг другу руки.

Сийярто напомнил, что компания, которая принадлежит Арво Халлику — мужу Каллас, продолжала вести бизнес с Россией, несмотря на санкции ЕС, поддержанные Таллином.

«С большим уважением замечу, что это та самая Кая Каллас, чей супруг, как недавно стало известно, даже после начала конфликта все ещё владел долей в компании, которая, не взирая на бои, поставила сырье российскому предприятию на €30 млн. Лицемерие в кубе», — отметил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Кая Каллас заявила, что она якобы не была осведомлена о бизнесе своего супруга в России. Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что муж заверил её в том, что прекратил предпринимательскую деятельность в РФ.

25 августа Арво Халлик сообщил о продаже своих акций компании Stark Logistics, которая вела бизнес с Россией. Он принёс свои извинения за эту ситуацию и за ущерб, нанесённый Каллас.

16 сентября Консервативная народная партия Эстонии потребовала от Каи Каллас покинуть пост премьер-министра республики. Представители указанной оппозиционной политической силы обвинила главу правительства в том, что причинила урон из-за скандала с участием её мужа в бизнесе с Россией.