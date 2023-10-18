Пекин, 18 октября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает необоснованными обвинения в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и уверен, что это делают завистники. Об этом российский лидер заявил 18 октября журналистам в Пекине.

IMAGO/photonews. at/Georges Schne/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Его часто обвиняют в каких-то пророссийских настроениях, это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, а провенгерский политик», — сказал Путин.

Он также заявил, что на Орбана нападают не из-за занимаемой им позиции, а из-за того, что он проявляет мужество, отстаивая национальные интересы. Поскольку у многих европейских политиков нет подобного мужества, они завидуют венгерскому премьеру, добавил российский лидер.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин находится с официальным визитом в Китае. 17 октября он провёл в предоставленной ему резиденции в Пекине переговоры с Орбаном. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт старается сделать всё, что в его силах, чтобы сохранить отношения с Москвой. Он также заверил, что Венгрия никогда не стремилась противостоять России. Путин после встречи рассказал, что их мнения по многим вопросам не совпадают, но это не мешает политикам искать решения проблем. Он также отметил умение главы венгерского правительства отставать национальные интересы настойчиво и тактично.