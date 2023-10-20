Москва, 20 октября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Сравнение России и палестинского движения ХАМАС в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен является проявлением национализма и ксенофобии, заявила 20 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила, что фон дер Ляйен в ходе выступления в американском институте Хадсона 19 октября заявила о схожести России и ХАМАС. Глава Еврокомиссии Представитель МИД России также обратила внимание на забывчивость главы Еврокомиссии, указав на огромное количество жертв вреди мирного населения во время американских войн с террором в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке и Сомали.

Дипломат также заявила, что аналогичные провокационные заявления звучат и в США. По её словам, Вашингтон подобным тоном хочет посеять в России межнациональный и межконфессиональный разлад, стравить людей, сыграв на национальных и религиозных чувствах. Как подчеркнула Захарова, это у Вашингтона не выйдет.

Не первую попытку оскорбить российского лидера президент США Джо Байден предпринял 19 сентября, когда глава Белого дома назвал президента России «диктатором», с которым он «не встанет на одну сторону». До этого Байден называл президента России «смертоносным диктатором», «чистейшим бандитом», «военным преступником».

Помимо этого, Байден 19 октября сопоставил политику президента России и действия ХАМАС, заявив, они «хотят полностью уничтожить демократию». В Кремле 20 октября назвали неприемлемой для главы государства риторику президента США.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 20 октября также заявил, что ведомый США мир продолжает скатываться в глубочайшую пропасть. По его словам, в последние дни на Западе принимаются решения, показывающие не только необратимое ментальное расстройство принимающих их людей, но и утрату ими остатков совести.