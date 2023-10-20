Москва, 20 октября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил, действующие в зоне специальной военной операции (СВО) на купянском направлении, за прошедшую неделю отбили 61 атаку ВСУ, потери украинской армии составили 995 военнослужащих и 10 танков, сообщил 20 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника за истекший период составили свыше 995-ти военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии», — рассказал Конашенков.

Он сообщил, что авиация с артиллерия «Западной» группировки российской армии нанесли на этом направлении удары по позициям 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Представитель Минобороны также рассказал о четырёх групповых ударах высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на территории Украины в течении недели.

ВС России поразили украинские склады вооружения и топлива, производственные цеха оборонных предприятий, а также места расположения украинских военных, националистический формирований и иностранных наёмников. Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский 20 октября сообщил, что российские бойцы за сутки отбили 11 атак украинских штурмовиков на купянском направлении. По отрядам ВСУ нанесли удары с помощью тяжёлых огнемётных систем, потери потери украинской стороны составили до 70 военных. Он также рассказал, что противник в этом районе потерял в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскую установку «Гвоздика», САУ «Акация», миномётный расчёт и произведённую в США контрбатарейную радиолокационную станцию AN/YPQ-36.

Военный эксперт Андрей Марочко 19 октября сообщил, что ВСУ на купянском направлении попытались провести масштабное наступление, число атак резко выросло на фронте протяжённостью около 30 км. Но российские бойцы отразили все атаки противника, украинская армия не смогла прорвать линию фронта, наступление провалилось.