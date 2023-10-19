Москва, 19 октября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Подразделения российской армии за прошедшие сутки уничтожили на южнодонецком направлении до 190 военнослужащих ВСУ, сообщил 19 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press

Он рассказал, что авиация и артиллерия группировки войск «Восток» Вооружённых сил России нанесли удары по позициям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, находившихся возле населённых пунктов Угледар, Новомихайловка и Старомайорское в ДНР.

«Потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны также рассказал, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили атаку украинской армии возле Клещеевки в ДНР. Также на этом направлении нанесли удары по вражеским объектам возле населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка, Яковлевка и Васюковка.

ВСУ в этом районе за сутки потеряли до 260 военных, танк, две бронемашины и четыре автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября на Украине опубликовали видеообращение военнослужащего ВСУ. Он рассказал, что украинское командование гонит на фронт под Артёмовск раненых и инвалидов, зачисляя их в штурмовые отряды. Боец рассказал, что на передовой есть даже те, кто передвигается на костылях. Командование ВСУ отправляет их на убой, чтобы не тратить деньги на лечение, заявил военный.

Военный эксперт Андрей Марочко 19 октября сообщил, что ВСУ предприняли наступление широким фронтом на купянском направлении. Российские подразделения отразили все вражеские атаки, отметил он.