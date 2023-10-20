Москва, 20 октября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. За неделю ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 940 военных, сообщил 20 октября на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные отразили 18 атак украинской армии на краснолиманском направлении.

«Противник потерял более 940 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и пять орудий», — сообщил Конашенков.

Минобороны 20 октября сообщило, что с 14 октября российские военные нанесли по складам ВСУ и оборонным заводам Украины четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками.

Удары ВС РФ нанесли по складам ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов. Также российские войска нанесли удары по местам размещения украинских военных, националистов и иностранных наёмников.

Так, за неделю участники СВО уничтожили склад хранения безэкипажных катеров и мастерскую сборки ракет ВСУ.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что с начала спецоперации ВС России уничтожили 500 украинских военных самолётов. За неделю они ликвидировали 314 украинских беспилотников, перехватили 35 ракет для РСЗО HIMARS, две переделанные в ударный вариант ракеты ЗРК С-200.