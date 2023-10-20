Москва, 20 октября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. С начала спецоперации Вооружённые силы России уничтожили в общей сложности 500 самолётов украинских войск. Об этом 20 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Военный рассказал, что за неделю российские войска уничтожили 314 дронов ВСУ, а также перехватили 35 ракет для РСЗО HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант ракеты ЗРК С-200 и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 500 самолётов, 252 вертолёта, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс», — сказал он.

Конашенков добавил, что также за время СВО было уничтожено 12 778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин РСЗО, 6837 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 14 463 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что за сутки средства ПВО ВС России сбили семь истребителей МиГ-29 украинской армии. По его словам, за неделю российские истребители и силы ПВО уничтожили в общей сложности 12 боевых самолётов противника (десять истребителей Миг-29 и два штурмовика Су-25), а также два вертолёта Ми-8.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны рассказал, что российские военные на купянском направлении за прошедшую неделю отбили 61 атаку ВСУ. Общие потери украинской армии за это время составили 995 военнослужащих и 10 танков.