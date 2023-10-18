Москва, 18 октября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации склад авиационных средств поражения украинской армии. Об этом 18 октября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Объект поразили в Днепропетровской области.

«На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины», ― уточнил военный.

Кроме того, в районах Серебрянки в ДНР и Малиновки Запорожской области российские подразделения поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

Также ударами артиллерии, авиации и беспилотников ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147 районах.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 15 октября Вооружённые силы России уничтожили склады и хранилища топлива украинской армии в Хмельницкой области. Объекты, по которым открыли огонь российские подразделения, находились на аэродроме Староконстантинов.

Склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива ВСУ также уничтожили близ города Хмельницкий. Кроме того, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожили узел связи.

В тот же день российские военные на территории Запорожской области уничтожили два склада боеприпасов ВСУ.