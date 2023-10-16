Москва, 16 октября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе спецоперации уничтожили склады и хранилища топлива украинской армии в Хмельницкой области. Об этом 16 октября сообщил в ходе брифинга официальный представить Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Объекты, по которым открыли огонь российские подразделения, находились на аэродроме Староконстантинов. Склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива Вооружённых сил Украины (ВСУ) также уничтожили близ города Хмельницкий.

Помимо этого, на аэродроме в Миргороде Полтавской области российские силы поразили узел связи украинских военных.

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