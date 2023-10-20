Москва, 20 октября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не согласился с критикой президента России Владимира Путина, заявившего о том, что отстранения российских спортсменов и требование к ним выступать в нейтральном статусе являются этнической дискриминацией. Об этом 20 октября сообщила газета Connecticut Post.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», ― говорится в заявлении МОК.

Также в комитете пояснили, что строгие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, якобы соответствуют Олимпийской хартии. В нарушении хартии в МОК обвинили российское и белорусское руководство.

В МОК также заявили, что участие в Олимпиаде вообще «не является правом человека», а критерии допуска россиян к турнирам соответствуют Олимпийской хартии.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми 19 октября заявил, что подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Российский лидер констатировал, что некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого распространяется Олимпийская хартия.

Кроме того, он заявил, что международный спорт вырождается, потому что очень коммерциализирован. Путин напомнил, что спортивные организации создавались не с политическими целями, а для того, чтобы объединять людей.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Такое решение в комитете объяснили тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал немыслимым решение комитета, а также обвинил его в дискриминации и политическом давлении. Он подчеркнул, что ОКР продолжил развиваться, несмотря ни на что.

Глава МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из России смогут получить приглашение на Олимпиаду только в том случае, если не будут связаны с ОКР.

В начале года в МОК заявили, что рассматривают возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причём только тех, кто не поддерживает проведение специальной военной операции России на Украине.