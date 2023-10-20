Москва, 20 октября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует встретиться с представителями религиозных объединений. Об этом на брифинге 20 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Никольский Президент России Владимир Путин

«В среду 25 октября президент планирует пригласить представителей религиозных объединений России», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент обсудит с главами религиозных конфессий международную обстановку, обменяется мнениями о нынешнем этапе развития страны, поговорит о внутренней ситуации.

Песков отметил, что такие встречи проходят регулярно. По его словам, Путин встретится со всеми представителями религиозных течений в России, включая главу Русской православной церкви Патриарха Кирилла и председателя муфтий Равиля Гайнутдинова. Также на встрече будут присутствовать председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства назвал Церковь прочной духовной опорой в условиях серьёзных вызовов. Путин отметил, что подвижническая деятельность Русской православной церкви направлена на сохранение исторического и культурного наследия России, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи и воспитание молодёжи.

В августе президент отметил, что нужно поддерживать семьи, будущих мам, традиционные ценности, и призвал объединить усилия государства и религиозных конфессий для кардинального изменения ситуации.