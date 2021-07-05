Москва, 16 апреля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой и назвал церковь прочной духовной опорой в условиях серьёзных вызовов. Об этом говорится в поздравлении главы государства, опубликованном 16 апреля на сайте Кремля.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин (в центре) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) во время пасхальной службы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Глава государства отметил, что праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей.

Он отметил, что подвижническая деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий направлена на сохранение исторического и культурного наследия России, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи и воспитание молодёжи.

«Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», — указано в телеграмме президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин по традиции посетил ночную пасхальную службу в храме Христа Спасителя. На службе рядом с ним находился мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании заутрени обменялись подарками — пасхальными яйцами.